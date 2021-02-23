Госкосмос получил нового руководителя
Государственное космическое агентство Украины получило нового руководителя. Исполняющим обязанности председателя Госкосмоса назначили заместителя председателя Агентства Владимира Михеева.
Источник:Кабинет Министров
Соответствующее распоряжение уже подписал премьер Денис Шмыгаль.
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Ранее Михеев фактически руководил Госкосмосом после того, как с должности уволили главу Агентства Владимира Усова.
Напомним, 17 ноября 2020 года Кабинет Министров неожиданно отправил в отставку тогда действующего главу Владимира Усова. Он возглавлял ведомство менее года. При этом об увольнении Усов узнал от журналистов.
Что такое Госкосмос?
Это специальный орган, который занимается реализацией государственной политики, касающейся космической деятельности. К подчинению Госкосмоса входит ряд конструкторских бюро, приборостроительных предприятий и специализированных учреждений. Именно Государственное космическое агентство руководит проектированием, разработкой и выводом на орбиту спутников.
Интересно, что за несколько дней до увольнения Владимира Усова, в ноябре 2020 года Государственное космическое агентство подписало Договоренности в рамках программы NASA "Артемида" о принципах сотрудничества в гражданском исследовании и использовании Луны и Марса.
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