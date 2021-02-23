Государственное космическое агентство Украины получило нового руководителя. Исполняющим обязанности председателя Госкосмоса назначили заместителя председателя Агентства Владимира Михеева.

Соответствующее распоряжение уже подписал премьер Денис Шмыгаль.

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Ранее Михеев фактически руководил Госкосмосом после того, как с должности уволили главу Агентства Владимира Усова.

Напомним, 17 ноября 2020 года Кабинет Министров неожиданно отправил в отставку тогда действующего главу Владимира Усова. Он возглавлял ведомство менее года. При этом об увольнении Усов узнал от журналистов.