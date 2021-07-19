"Горы" на поверхности нейтронных звезд оказались ниже, чем предполагалось ранее

Нейтронные звезды – самые плотные объекты после черных дыр. Уточненная модель нейтронной звезды показала, что неоднородности на ее поверхности могут достигать меньших высот, чем считалось ранее.

При массе, сравнимой с Солнцем, они могут быть диаметром всего в несколько десятков километров. Это звезды размером с город. Благодаря такой плотности гравитационные поля нейтронных звезд экстремально сильные. Быстро вращаясь, они могут увлекать за собой окружающие области пространства. Но для этого их форма должна быть хоть слегка несовершенной.

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Какой высоты "горы" на звездах

Согласно расчетам ученых, под действием собственного тяготения нейтронная звезда должна иметь ровную сферическую форму. Ее поверхность упругая и подвижная, и на ней могут подниматься "горы", больше похожие на бугорки. Считается, что их высота способна достигать миллионных долей от радиуса сферы. Для средней нейтронной звезды это максимум 10 сантиметров. Однако такая оценка оказалась сильным преувеличением. Новые расчеты, проведенные британскими астрофизиками, показали, что высота "гор" на нейтронных звездах составляет максимум миллиметр.

Предварительные расчеты базировались на том, что упругая кора находится под равномерным высоким механическим напряжением и может с одинаковой вероятностью разорваться в любой области. Теперь же ученые использовали новую, уточненную модель нейтронной звезды, которая более реалистично описывает взаимодействия между ее жидкими недрами, эластичной корой и тонкой атмосферой. Это позволило точнее предсказать поведение коры и возникновение разрывов.

Оказалось, что "горы" нейтронных звезд появляются намного раньше, чем считалось до сих пор, и успевают подняться максимум на миллиметр над поверхностью.