Возраст сооружений, которые нашли под Трабзоном, может достигать 6 тысяч лет.

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Подземный город ждет археологов

Ученые сообщают, что под Трабзоном находится множество артефактов, которые датируются 4 тысячами лет до нашей эры.

Как мы знаем, Трабзон – один из древнейших портовых городов Анатолии. Это один из редких городов, принадлежавших Риму и раньше, в котором есть и замок, и порт. Похоже, что под ним скрыты достояние древней цивилизации,

– рассказал доктор Кошкун Эруз из Трабзонской ассоциации охраны ценностей.

Территория в Трабзоне, где нашли артефакты / Фото haberturk

Что известно об Анатолии Анатолия – это историческое название азиатской части Турции. Название происходит из греческого языка и означает "восход солнца". Территорию так назвали примерно 3 тысячи лет назад. Впоследствии римляне, пришедшие на эти земли, назвали Анатолию "Ближним Востоком".

Ученый отметил, что город принимал различные общины в течение 6 тысяч лет.

Есть еще один Трабзон под Трабзоном. Следы исторического города находятся под землей,

– заявил Эруз.

По его словам, власть должна работать над тем, чтобы город стал туристическим украшением и привлекал исследователей для раскопок. Эруз отмечает, что администрация города должна донести жителям свою реальную историю.

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Находки под историческим зданием требуют изучения

Остатки древнеримских артефактов нашли на территории монастыря на склоне Бозтепе. Монастырь был основан в ХIV веке, а в XIX святыня приобрела свою окончательную форму. Во время реставрации под святилищем обнаружили наконечник копья, который имеет возраст примерно 6 тысяч лет.

Раскопки проводились под монастырем / Фото haberturk

Эруз отметил, что надо продолжать исследования и сканировать сооружения.

Трабзон полон исторических сооружений, а также зданий, которые скрыты под его почвой. Необходимо планировать проекты, которые будут направлены на исследование подземных памятников,

– сказал ученый.