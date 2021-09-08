Горячий, холодный и быстрый: ученые обнаружили новый тип космических объектов

Космический вакуум никогда не бывает пустым. Его переполняют различные частицы от фотонов до звезд. И многие из этих объектов человечество классифицировало. Можно четко увидеть увеличение массы и размера экзопланет. Заметен предел "перехода" экзопланет в звезды. Видна и эволюция звезд. Но не все такое просто в классификации, ведь есть множество подвидов уже известных объектов.

Коричневые карлики – это промежуточные объекты между планетами и звездами. Их масса колеблется от 13 до 80 масс Юпитера. Коричневый карлик с красивым названием WISEA J153429.75-104303.3 был случайно открыт астрономом Дэном Казелденом в 2009 году благодаря разработанному им алгоритму. Для простоты он получил название The Accident. Объект был очень странный, ведь наблюдения на одних длинах электромагнитных волн свидетельствовали, что объект горячий, а на других, – что холодный.

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Массы планет, коричневых карликов и звезд / Фото NASA

Подробнее об открытии The Accident

Астроном Дэн Казелден разработал программу для поиска коричневых карликов, используя данные космического телескопа WISE. Программа использовала алгоритм, который удалял относительно неподвижные инфракрасные объекты и выделял только движущиеся.

Движущиеся объекты – это коричневые карлики. Дело в том, что эти карлики довольно холодные. Поэтому на дальних расстояниях обнаружить мы их не можем. А обнаруживая их на коротких расстояниях мы можем наблюдать их путь в пространстве. Дэн использовал это, чтобы открыть новые объекты.

Наблюдая за одним коричневым карликом, астроном случайно заметил объект WISEA J153429.75-104303.3, который был таким слабым в инфракрасном диапазоне, что программа его, вероятно, упустила.

Инфракрасное изображение небесной сферы, полученное телескопом WISE / Фото NASA

Загадка The Accident

При исследовании загадочного объекта оказалось, что он имеет очень высокую скорость движения – около 800 тысяч километров в час. Расстояние от Солнца – 50 световых лет.

Ученые наблюдали карлика на разных длинах волн. Оказалось, что на одних объект выглядит как очень холодный, а на других длинах – как довольно теплый. Ученые использовали мощную обсерваторию Keck на Гавайях, но та вообще не могла рассмотреть объект.

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Разгадка тайны коричневого карлика

Проведя многочисленные наблюдения, ученые, вероятно, решили загадку объекта WISEA J153429.75-104303.3.

Оказалось, что он очень старый – в два раза старше всех остальных коричневых карликов.

Ранее, около 13,6 миллиарда лет назад, звезды состояли из водорода и гелия. Другие элементы периодической таблицы сформировались внутри звезд, после их взрывов, или через другие космические процессы.

Каждый элемент поглощает электромагнитное излучение различного спектра. Это позволяет ученым определять химический состав объектов в космосе.

Коричневые карлики в основном состоят из углерода и метана.

Если наблюдать за такими объектами на длинах волн, которые поглощает метан, то карлики будут выглядеть на картинке тускло. Это является их характерным признаком.

WISEA J153429. 75-104303. 3 наоборот ярко сияет на этой длине волны, что и ввело ученых в заблуждение. Это свидетельствует о низком уровне метана у этого коричневого карлика.

Таким образом астрофизики пришли к выводу, что объект The Accident сформировался очень давно, около 13 миллиардов лет назад. Тогда Вселенная была "бедна" углеродом. Мало углерода при образовании означает, что эти объекты будут иметь мало метана в своей атмосфере сегодня.

Открытие может означать, что ученым нужно пересмотреть старые карты, составленные космическими телескопами, ведь может оказаться, что таких тусклых коричневых карликов значительно больше. Из-за отличного химического состава компьютерные алгоритмы их "не увидели".