Новая версия ОС будет в настоящее время называется Android 12L. Не исключено, что это лишь временное рабочее название, которое позже изменят. Тестирование уже начинается.

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Что известно об Android 12L

Android 12L – это специальная версия все того же Android 12, ориентированная на устройства с большими экранами. Это сложные смартфоны, планшеты и ноутбуки на основе Chrome OS.

Она получит соответствующие изменения в интерфейсе.



Android 12L / Фото Google

На панели уведомлений, экране блокировки и некоторых других системных панелях мы увидим информацию в два столбца.

Будут оптимизированы основные системные программы, включая главный экран и основное поле поиска, меню питания, приложение настроек и так далее.

Также поработали над многозадачностью. Для больших экранов появилась новая панель задач, которая упрощает переключение между приложениями, а в режиме разделенного экрана можно перетаскивать контент и просматривать сразу несколько приложений.

Улучшен и режим совместимости. Он предложит пользователям более удобную работу с приложениями, которые не предназначены для больших экранов.



Android 12L / Фото Google

Google также обеспечила разработчиков инструментами для настройки таких приложений, позволяя им устанавливать собственные цвета и способы обработки, настраивать положение окна, использовать закругленные углы и многое другое.

Запуск этой версии ОС планируют на начало следующего года. Компания уже работает с партнерами над внедрением этих новых функций на устройстве с большим экраном. Также Google уже выпустила предварительную версию Android 12L для разработчиков.



Android 12L / Фото Google

Тем временем Xiaomi столкнулась с серьезными проблемами совместимости при освоении нового Android 12. Сообщают о многочисленных проблемах как в стандартных встроенных приложениях от производителя, так и в сторонних.