Дэвид Ли, менеджер по продуктам в подразделениях по расширению Chrome и Chrome Web Store заявляет, что Manifest V3, который разрабатывается несколько лет, стал безопаснее, более производительным и гарантирует большую конфиденциальность, чем его предшественник.

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Это эволюция платформы расширений, который учитывает изменения в интернете и демонстрирует будущее браузерных расширений,

- отмечает Ли.

Однако, несмотря на заверения Google, в определенных кругах остаются сомнения по поводу данных нововведений. Алексей Мягков, старший технический специалист американской правозащитной организации "Фонд электронных рубежей" (Electronic Frontier Foundation) называет аргументы Google лишенными смысла.

Коротко о Manifest V3 и как он влияет на блокировщики рекламы

Google начала работать над комплектом API-интерфейсов Manifest V3 в 2018 году, проект должен был стать решением некоторых проблем в аспекте безопасности и производительности. Устаревшая спецификация расширений Manifest V2 предоставляла широкие возможности, которые хотя и были полезны для добросовестных разработчиков, но их можно было использовать для создания вредоносного ПО.

В начале 2019 года Рэймонд Хилл, разработчик популярного расширения для блокировки контента uBlock Origin, обратил внимание на запланированные изменения API и предупредил, что Manifest V3 в том виде, в котором его описывает Google, нарушит работу его продукта.

Вслед за ним разработчики других популярных расширений для блокировки контента и защиты конфиденциальных данных подтвердили, что им придется переделать свои продукты для соответствия Manifest V3 – возможно, даже переделать ассортимент функций, поскольку некоторые из существующих окажутся недоступными в новом режиме.

Почему Google выгодно вывести блокировщики рекламы из игры

Вместе с тем, как указывает британское издание The Register, ранее Google сообщала инвесторам, что блокирование рекламы представляет потенциальную угрозу для доходов компании. В связи с этим возникли предположения, что в компании были скрытые мотивы для разработки Manifest V3 – ликвидация блокировщиков контента и рекламы.

Данную инициативу однозначно были готовы поддержать и многочисленные интернет-издания. Однако Google, столкнувшись с негативной реакцией разработчиков и правозащитных организаций, попыталась в июне 2019 года убедить общественность в обратном, заявив, что целью новой спецификации, наоборот, является помощь разработчикам в создании эффективных блокировщиков рекламы.

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Данная попытка успехом не увенчалась. Всего через месяц, в июле 2019 года, Мягков, а также Джереми Гиллула и Беннетт Сайферс опубликовали в блоге "Фонда электронных рубежей" материал, в котором обжаловали заявления Google о преимуществах безопасности Manifest V3, назвав его "грубым инструментом, который мало что делает для повышения безопасности, но при этом сильно ограничивает будущие инновации".

Фонд и сам выпускает расширение Privacy Badger для блокировки отслеживания конфиденциальных данных. Приложение использует "webRequest" – один из мощных инструментов Manifest V2, что позволяет перехватывать и изменять данные до их отражения в браузере. Трое специалистов заявили, что если Google действительно хочет повысить безопасность Chrome Web Store, то компании следует "начать должным образом обеспечивать соблюдение политик" платформы. Но для этого Google понадобилось бы уложиться в персонал и технические ресурсы для поддержки Chrome Web Store, поскольку платформа, по их мнению, остается недостаточно укомплектованной персоналом и недостаточно финансируется.

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Как Manifest V3 мешает разработчикам адаптировать продукты

Разработчики расширений пытаются адаптировать свою продукцию к требованиям спецификации V3, но до сих пор неясно, окажется ли это возможным для всего ассортимента расширений. В частности, создатель uBlock Origin заявил, что возможностей нового инструмента "declarativeNetRequest", который пришел на смену "webRequest" все еще недостаточно.

Пока отсутствует способ обновления списка фильтров для шаблонов блокировки без повторной публикации всего расширения. Это означает, что маркетологи могут изменять представление рекламного контента, чтобы он пропускался расширениями, а авторы расширений не смогут своевременно отреагировать.

Остается и ряд древних ошибок, которые до сих пор не были исправлены. Мягков указал на проблему от ноября 2019: инструмент "Service Worker", пришедший на замену функции фоновых страниц в V2, переходит в спящий режим и не выводится из него. Он также указал на то, что данный инструмент все еще не может служить полноценной заменой ряда старых функций.

Microsoft, Mozilla и даже Apple заявили о поддержке Manifest V3, поэтому в июне текущего года было сформировано сообщество W3C WebExtensions Community Group (WECG), к которому могут обращаться разработчики расширений. Хотя вряд ли даже это повлияет на планы Google по V3. При этом команды разработчиков браузеров Brave, Opera и Vivaldi уже заявили, что попытаются сохранить поддержку "webRequest", от которого Google планирует отказаться.