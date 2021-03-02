TikTok вернул популярность формату коротких видеороликов, как это когда-то сделал Vine. За ним последовали многие другие сервисы, которые решили интегрировать раздел с короткими видео в свои приложения. Теперь и Google запустила в бета-тест YouTube Shorts, который уже доступен в США.

Помимо США, Youtube Shorts уже несколько месяцев доступен и в Индии. Как пишет источник, видеоролики в YouTube Shorts ежедневно собирают около 3,5 миллиарда просмотров, поэтому не удивительно, почему Google решила интегрировать эту функцию в свой видеосервис. Планы были объявлены еще в сентябре 2020 года.

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Конкурент TikTok

Google сможет таким образом забрать у TikTok большую часть аудитории, включая авторов контента, проживающих в Индии и США, поскольку в этих странах доступ к TikTok ограничен.

YouTube Shorts уже тестируют в Индии и США / Фото XDA-Developers

Судя по тому, что YouTube Shorts уже появился в Америке, можно ожидать дальнейшего глобального развертывания функции в других странах. Хотя никакой конкретной информации о датах появления YouTube Shorts в других странах пока нет. Также стоит отметить, что не всем пользователям из США YouTube Shorts доступен, поскольку это бета-версия и выборка здесь происходит случайно.

Получить доступ к YouTube Shorts можно, загрузив специальный APK-файл с интегрированным YouTube Shorts. Однако работа все равно не гарантируется.