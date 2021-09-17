Как работает скоростной лазерный интернет от Google
За 20 дней работы воздушный канал связи передал более 700 ТБ данных, а надежность связи составила 99,9%. Лазерный интернет соединил города Киншаса и Браззавиль, которые находятся на берегах реки Конго.
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Все благодаря лазерам
Google X поработала над технологией беспроводной оптической связи (FSO или WOC), сделав ее более эффективной. Специалисты усовершенствовали средства наведения и отслеживания лазерного луча.
Передатчик может попасть в приемник диаметром всего 5 см с расстояния 10 км. Оборудование динамично подстраивается под условия окружающей среды, изменяя мощность передачи в зависимости от погоды и помех в виде птиц и диких животных.
Лазер может передавать сигнал на огромные расстояния / Фото Google
По словам компании, на данный момент для конечного пользователя практически незаметна разница между лазерным и оптоволоконным интернетом. В лаборатории Х была создана глобальная карта, показывающая, в каких местах по всему миру беспроводная оптическая связь будет работать лучше или хуже.
Просто добавь... лазеры
Одним из ключевых преимуществ такого метода связи является простота развертывания – всего-то и нужно, что поставить два передатчика в пределах прямой видимости. При этом, можно передавать данные не только лазером, но и светодиодами достаточной мощности.
Есть у технологии и свои минусы, например, низкая устойчивость большинства оборудования к неблагоприятной погоде:
- тумана;
- дождя;
- смога;
- ветра;
- и снега.
Кроме того, луч лазера или светодиода имеет свойство рассеивается в атмосфере.