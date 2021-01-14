Компания Google решила временно прекратить размещение политической рекламы на своих платформах – по меньшей мере c 14 и до 21 января. Причиной стали "беспрецедентные события прошлой недели" в США и инаугурация нового президента, назначенная на 20 января.

Google ограничивает политическую рекламу

Google стремится сдержать распространение дезинформации вокруг важных мероприятий. Об этом рассказали на портале Axios со ссылкой на официальное письмо от компании.

Напомним Google удалил соцсеть Parler: туда мог перейти Трамп

Поэтому Google ввел запрет на политическую рекламу, которая может увеличить риск возникновения насилия, подобного беспорядкам в Вашингтоне 6 января.

Рекламодатели не смогут публиковать рекламу, связанную с:

Выборами в США.

Итогами выборов.

Инаугурацией нового президента.

Насилием в Капитолии.

Или вероятными протестами из-за этих событий.

Запрет касается платформ Google Ads, DV360, YouTube и AdX Authorized Buyer.

Пока что она продлится с 14 по 21 января. В течение этого времени компания будет пристально следить за ситуацией, и затем примет решение об отмене или продлении запрета.

Коротко о ситуации в США накануне инаугурации Байдена

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне. Выйти на митинг протеста их призвал сам глава Белого дома. Беспорядки привели к смерти по меньшей мере 5 человек.

Протестующим почти удалось сорвать заседание Конгресса, на котором должны были утвердить победу Байдена на президентских выборах. Но на втором собрании законодатели все же это сделали.

Теперь демократы обвиняют Трампа в подстрекательстве участников беспорядков. 13 января Палата представителей объявила импичмент президенту и передала дело в Сенат.