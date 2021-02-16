Компания Google должна выплатить штраф в размере 1,1 миллиона евро из-за того, что вводила пользователей в заблуждение. По крайней мере так решили владельцы французских отелей и пожаловались в Национальную комиссию по защите конкуренции и прав потребителей (DGCCRF).

После этого регулятор инициировал расследование соответствия системы оценки Google действующим требованиям.

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Обычно Google применяет собственную алгоритмическую систему оценки отелей на основе отзывов пользователей. Но регулятор установил, что такая оценка была необъективной.

Что показало расследование

Как говорят эксперты, стандартная система оценки отелей, принятая Общественным советом по туризму Франции, в Google Maps была заменена на собственную методику Google. Конечно, концепция поисковика для оценки отеля отличалась от официальных данных.

Следовательно, Служба защиты прав потребителей Франции доказала, что рейтинговая оценка заведений Google по шкале от одного до пяти звезд сбивала пользователей Google Maps с толку.

Такая практика "негативно сказалась на опыте потребителей". Это также привело к предубеждениям в отношении отелей, чья оценка на картах была ниже, чем в официальном рейтинге.

Помимо штрафа, Google заставили изменить свой рейтинг отелей во Франции на их официальную оценку.