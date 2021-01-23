Материнская компания Google, Alphabet, отказалась от идеи использования воздушных шаров для предоставления услуг связи в отдаленных районах. Компания заявила, что сворачивает проект Loon, поскольку не смогла найти устойчивую бизнес-модель и партнеров.

В то же время компания Alphabet заявила, что выделит 10 миллионов долларов на поддержку некоммерческих организаций и предприятий, занимающихся подключением интернета, предпринимательством и развитием образования в Кении. В прошлом году Loon получил одобрение правительства Кении на запуск первых воздушных шаров для предоставления услуг связи и успешно осуществил запланированное несколько месяцев спустя.

Интересно Google отключит поисковую систему в Австралии, если там примут новый закон

Alphabet будет развивать некоторые технологии Loon

В компании отметили, что часть технологий Loon – например, оптические каналы связи с высокой пропускной способностью (20 и более Гбит/с), которые впервые были использованы для передачи данных между воздушными шарами в стратосфере, уже используются в Project Taara и их развитие продолжат.

Эта команда сейчас работает с партнерами в странах Африки к югу от Сахары над предоставлением высокоскоростного интернета,

– заявили в компании.

Как отмечает TechCrunch, множество компаний, включая Google и Facebook, заметно сократили свои усилия по развитию похожих интернет проектов, не исключено, что на решение Alphabet повлиял растущий интерес SpaceX и Amazon к этой сфере.

Ранее Google прекратила работу Google Station, еще одного проекта по предоставлению доступного интернета в отдаленных районах. С помощью Google Station интернет появился на более 400 железнодорожных станциях в Индии.