Google закрывает еще один популярный сервис: куда перенесут его функции

3 июня 2022 , 15:33
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Источник:

Google

Google не везет с мессенджерами. Пользователи так и не приняли Hangouts, Allo, Talk, Wave, Chat и многие другие сервисы. Теперь еще один отправится на кладбище отмененных проектов.

Речь идет о Google Meet. Это сервис видеотелефонной связи, запущенный в 2017 году и ориентированный преимущественно на корпоративный сектор. Теперь компания фактически объединит его с другим своим сервисом Google Duo, также предлагающим услуги видеосвязи, но для частных пользователей.

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Два сервиса – в один

Пандемия создала безумный спрос на приложения видеосвязи. Компании перенесли в виртуальное пространство свои совещания, а для обычных пользователей долгое время это было единственным способом общения со своими близкими. В марте 2020 года Google объявила Meet бесплатным и общедоступным для всех и это сделало его в 30 раз популярнее, чем до этого – количество пользователей достигло 100 миллионов в день. Вместе с тем конкурентный продукт Zoom показывал активность в 200 миллионов человек в день. Поэтому, вероятно, к такому шагу компания прибегает к тому, чтобы улучшить свои конкурентные позиции на рынке видеосвязи.

  • В ближайшие недели Google перенесет в Duo все функции Meet.
  • Затем в течение года переименует Duo в Meet.
  • Проект Duo после этого отправится на виртуальное кладбище, где похоронено более сотни разных сервисов Google.
  • Таким образом, произойдет слияние двух сервисов в один, которій получит функции обоих.

Обновленное приложение останется бесплатным для всех пользователей. Они могут осуществлять видеовызовы друзьям и семье по телефону или адресу электронной почты, использовать различные фильтры и эффекты, отправлять сообщения и просить Google Assistant позвонить с помощью существующих устройств. Вся история разговоров, контакты и сообщения будут и дальше сохраняться в программе – загружать новую не придется.

Новые функции

Это обновление предоставит пользователям Duo расширенные функции, ранее доступные только в Meet:

  • Настройка виртуального фона во время звонков и встреч.
  • Планирование встречи, чтобы каждый мог присоединиться в удобное для него время.
  • Использование чата во время встречи для более глубокого взаимодействия.
  • Возможность делиться содержимым в прямом эфире.
  • Субтитры в режиме реального времени.
  • Увеличение количества участников с 32 до 100.
  • Интеграция с другими инструментами, включая Gmail, Календарь Google, Помощник, Сообщения и другими.

 

Автор: Олександр Гайдамашко