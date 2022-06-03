Речь идет о Google Meet. Это сервис видеотелефонной связи, запущенный в 2017 году и ориентированный преимущественно на корпоративный сектор. Теперь компания фактически объединит его с другим своим сервисом Google Duo, также предлагающим услуги видеосвязи, но для частных пользователей.

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Два сервиса – в один

Пандемия создала безумный спрос на приложения видеосвязи. Компании перенесли в виртуальное пространство свои совещания, а для обычных пользователей долгое время это было единственным способом общения со своими близкими. В марте 2020 года Google объявила Meet бесплатным и общедоступным для всех и это сделало его в 30 раз популярнее, чем до этого – количество пользователей достигло 100 миллионов в день. Вместе с тем конкурентный продукт Zoom показывал активность в 200 миллионов человек в день. Поэтому, вероятно, к такому шагу компания прибегает к тому, чтобы улучшить свои конкурентные позиции на рынке видеосвязи.

В ближайшие недели Google перенесет в Duo все функции Meet.

Затем в течение года переименует Duo в Meet.

Проект Duo после этого отправится на виртуальное кладбище, где похоронено более сотни разных сервисов Google.

Таким образом, произойдет слияние двух сервисов в один, которій получит функции обоих.

Обновленное приложение останется бесплатным для всех пользователей. Они могут осуществлять видеовызовы друзьям и семье по телефону или адресу электронной почты, использовать различные фильтры и эффекты, отправлять сообщения и просить Google Assistant позвонить с помощью существующих устройств. Вся история разговоров, контакты и сообщения будут и дальше сохраняться в программе – загружать новую не придется.

Новые функции

Это обновление предоставит пользователям Duo расширенные функции, ранее доступные только в Meet: