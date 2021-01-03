Google прекратила поддержку сервиса облачной печати Cloud Print. Ранее компания опубликовала объявление о запланированном закрытии сервиса. Письма со сроками закрытия также поступили администраторам G Suite.

С 1 января 2021 года все устройства на любых операционных системах больше не могут отсылать документы на печать через Google Cloud Print. Об этом пишет Engadget.

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Что известно

Google запустила Cloud Print в 2010 году. Он позволял передавать задания на печать через веб-интерфейс, не требуя установки драйверов для конкретного принтера. Также сервис мог использоваться для дистанционной печати документов с мобильных устройств с помощью приложений Gmail и Google Docs.

За все это время сервис так и не вышел из стадии бета-теста. Он был призван упростить процесс печати документов с различных устройств, подключенных к сети, однако далеко не все принтеры с сетевыми интерфейсами были совместимы Google Cloud Print.

В Google объяснили, что ранее это приложение было необходимо для поддержания функции печати на устройстве под управлением операционной системы Chrome OS. Позже в Google улучшили функции печати в этой операционной системе и решили отказаться от поддержки виртуального принтера.