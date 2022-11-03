Как пишет источник, Google прекращает поддержку автономного приложения Street View. Оно дает возможность просматривать панорамные 360-градусные изображения улиц, буквально "гуляя" по ним. Кроме того, пользователи могут делать собственные снимки и отправлять их компании.

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Что известно

Отметим, что Street View – это не то же, что и Google Earth. Судя по всему, последний компания пока закрывать не собирается. Он предоставляет пользователям доступ к спутниковым снимкам планеты и просмотру улиц. Кроме того, функция Street View, конечно же, продолжит существовать в составе приложения Карты Google, где пользователи также смогут просматривать 360-градусные изображения. Все это делает автономный Street View лишним, поэтому вскоре Google прекратит его поддержку.

Google удалит отдельное приложение Street View из магазинов приложений в ближайшие недели и прекратит поддержку программы в марте 2023 года. Это для The Verge подтвердила пресс-секретарь Google Мэдисон Гувейя.

Напомним, летом компания "похоронила" еще один свой сервис, Google Meet. Это сервис видеотелефонной связи, запущенный в 2017 году и ориентированный преимущественно на корпоративный сектор. Его уже объединили с сервисом Google Duo, также предлагающим услуги видеосвязи, но для частных пользователей.