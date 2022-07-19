Google выпустила Wallet – универсальное приложение для хранения банковских карт и документов

Google официально выпустила программу "Кошелек" (Wallet). Приложение доступно в Google Play. Приложение частично повторяет возможности Google Pay, однако имеет несколько расширенный функционал.

Как сообщает 24 канал , Google Wallet – это фактически обновление Google Pay с расширенной функциональностью, но старая версия по-прежнему продолжит работу в виде отдельного приложения. В некоторых странах вообще будет доступен только Google Pay, который в отличие от Wallet позволяет отправлять деньги между пользователями.

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Что нового в Wallet

Свежая программа Google позволяет пользователям хранить на смартфоне не только банковские карты, но и дисконтные, проездные и личные документы. Кроме того, туда можно подтянуть виртуальные ключи от автомобилей и сертификаты COVID.

В целом перечень документов и карточек, которые пользователи могут хранить в приложении, выглядит следующим образом:

Пользователи могут добавить такие карточки и документы в "Кошелек":

банковские карты;

проездные документы;

билеты;

посадочные талоны;

сертификаты вакцинации

В будущем разработчики обещают реализовать поддержку следующих документов:

цифровые водительские удостоверения;

удостоверение личности (цифровой паспорт);

виртуальные карты доступа к номерам отеля.

Напомним, что ранее Google также внесла несколько связанных с "Кошельком" изменений в свой браузер Chrome. Обновление позволяет пользователям превращать любые кредитные и дебетовые карты, сохраненные с помощью автозаполнения Chrome, на виртуальную карту. Это означает, что больше вам не придется искать дополнительный защитный код на обороте своих карт при оплате онлайн.

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Где работает Google Wallet и как его скачать

В настоящее время "Кошелек" официально начал работу в 39 странах, среди которых и Украина. Приложение автоматически обновится заменив Google Pay, если у вас активировано самостоятельное обновление приложений. Если нет, то обновить или скачать его можно самостоятельно.

Загрузить приложение вручную на смартфон можно по этой ссылке в официальном магазине Google Play.