Google выпустит новую серию камер видеонаблюдения Nest Cam до конца года. Об этом стало известно на фоне окончания продаж модели Nest Cam IQ Outdoor.

Nest Cam IQ Outdoor убрали из ассортимента Google Store в целом ряде стран. Эта камера оснащена 12-кратным зумом и способна распознать человека на расстоянии до 15 метров. Об этом пишет 9to5Google со ссылкой на руководство компании.

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Что известно

Оказалось, что Google продала все экземпляры этой модели, и камера больше не появится в магазине. Несмотря на это, в будущем разработчики намерены оказывать ее владельцам поддержку и выпускать нужные обновления.



Nest Cam IQ Outdoor / Фото Google

Детали новой серии устройств Nest Cam пока не уточняются, но, вероятно, они скоро появятся в сети.

Напомним, что Google досрочно публиковала в твиттере фото Pixel 4, чтобы предотвратить неизбежные утечки в прессу, и с камерами ситуация может повториться.

Помимо семейства камер, компания предположительно разрабатывает новую версию умного дисплея Nest Hub. Согласно документам Федеральной комиссии связи США, компания планирует добавить в него датчики Soli для управления жестами.