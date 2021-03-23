Согласно последним сообщениям, Google готовится выпустить предыдущую версию операционной системы Fuchsia OS для разработчиков. Прошло более четырех лет с тех пор, как она впервые была представлена.

Проект долгое время практически не двигался, но за последние месяцы появилось немного новой информации. Похоже, запуск первой тестовой версии уже близко.

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Что такое Fuchsia OS

Эта новая операционная система представляет собой проект с открытым исходным кодом и будет работать на ноутбуках, мобильных телефонах, устройствах для умного дома и других гаджетах.

Поскольку исходный код открыт, компания публикует его в открытом доступе. В конце января проект Fuchsia OS создал новую ветвь (releases/F1). После этого главная ветка добавила десятки изменений кода в ветку F1. Кроме того, примерно через шесть недель после создания ветви F1 команда Fuchsia OS создала аналогичную ветвь "releases/F2".

Fuchsia OS основана на собственном ядре под названием Zircon, тогда как в основе Android лежит ядро Linux.

Она будет поддерживать выполнение процедур приложений Android и Linux.

Fuchsia - новый Android?

Некоторое время сетью распространялись публикации о том, что Google якобы видит в новой платформе замену Android. Однако сама компания это впоследствии решительно отрицала, заявив, что видит в ней "универсальную площадку для тестов", возможность изучать операционную систему, а впоследствии применять полученные знания при работе с другими продуктами.

Однако даже это не остановило разговоры о замене одной ОС другой. Ведь эта система с самого начала разрабатывается для очень широкого спектра устройств, включая приборы для умного дома и нательную электронику, смартфоны, компьютеры, ноутбуки, бытовую технику, а также системы виртуальной и дополненной реальностей.

Когда ждать

Приблизительных дат выпуска финальной версии пока нет. В конце лета 2021 года исполнится пять лет с тех пор, как она начала разрабатываться.