Как сообщает 24 канал, в каталоге приложений App Store найти приложение не получится. Загрузить его можно только по прямой ссылке. Если вы планируете перейти с iOS устройства на Android – соответствующее приложение значительно упростит эту процедуру. Загрузить его можно здесь.

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Для чего нужно это приложение

При переходе с одного смартфона Android на другой вам практически ничего не нужно делать. Просто вводите данные своего аккаунта и получаете на новом смартфоне все контакты, фото, заметки и даже ярлыки программ, готовых к загрузке.

Переход же с iPhone на Android – задача довольно нетривиальная и требует гораздо большего количества манипуляций.

Что предлагает новая программа

Switch to Android предлагает соединить смартфоны с помощью кабеля или Wi-Fi и переместить контакты, события календаря, фотографии и видео. Также программа напомнит отключить iMessage, чтобы сообщения поступали в виде SMS, и поможет перенести фото из хранилища iCloud в Google Фото.



Switch to Android легко перенесет ваши данные с iOS устройства / Скриншот

Ранее Google предлагала владельцам iPhone вручную создавать резервную копию устройства через Google Диск, а затем восстанавливать ее на Android-смартфоне. Что касается Apple, компания еще несколько лет назад запустила удобный сервис по переносу личных данных с Android на iOS.