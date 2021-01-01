В Android уже давно есть функция "умного выделения" текста, позволяющая быстро выполнять с ним различные действия. Например, можно перевести неизвестную фразу, позвонить по выбранному номеру или найти адрес на картах. Теперь этот список пополнился еще одной полезной опцией.

Как заметили сотрудники Android Police, при выделении на Android-устройствах текста с различными физическими величинами теперь во всплывающем окне появляется предложение о конвертации. Например, можно перевести мили в час в километры в час, дюймы в метры или евро в доллары.

Интересно Приложение Google Photo получило новую "ностальгическую" функцию

Что умеет новая функция

Расширенная возможность разумного выделения поддерживает конвертацию валют, объема, расстояния, веса и других значений. Работает это по всей системе и в разных приложениях, но для выполнения перевода открывается программа Google, где можно выбрать, в какую единицу нужно перевести указанную величину.



Разумное выделение умеет конвертировать величины, валюту и прочие размерности

Для работы функции пользователю все равно нужно выбрать единицы, в которые он хочет преобразовать значения, но это лишь несколько нажатий из ниспадающего списка поиска. Хотя было бы немного удобнее видеть преобразование единиц на ходу. Это была бы большая экономия времени при копировании текста, открытии приложения Google или браузера, вставке и дальнейшему запросу на преобразование единиц.

Сейчас функция доступна не всем пользователям, как это часто бывает со всеми нововведениями Google.