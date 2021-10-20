Google выпустила Android 12: все пользователи уже могут установить новую операционную систему

Смартфоны линейки Pixel 6 официально представили 19 октября, а вместе с ними для всех пользователей вышла обновленная операционная система Android 12. Долгожданный релиз уже можно опробовать.

Бета-тест новой ОС официально завершился. Сейчас обновиться могут владельцы Pixel. Соответствующие оповещения разослали на смартфоны, начиная с третьего поколения. Новые Pixel 6 и Pixel 6 Pro будут продаваться с Android 12 из коробки.

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Что известно

В этом году компания решила выпустить новую ОС вместе со смартфонами, тогда как в прошлом всегда первым выходило обновление Android, а уже потом – устройства, которые с ним работают.

Позже свои версии, прикрытые фирменной оболочкой каждой из компаний, выпустят Samsung, OnePlus, Oppo, Realme, Vivo и другие.

А вот Xiaomi успела несколько разочаровать своих пользователей, поскольку стало известно, что ее MIUI 13, кроме того, что задерживается, для некоторых пользователей будет построена на уже устаревшей 11-й версии Android.



Android 12 / Фото Google

Новая операционная система принесла с собой огромное количество новшеств, самым заметным из которых является, конечно же, переосмысленный интерфейс с новыми виджетами, которые можно настраивать на свой вкус. Дизайн под названием Material You является кроссплатформенным, что означает его постепенный переход и на веб-версии программ компании Google.

Впервые в Android добавили возможность настройки цветовой темы, которая адаптируется к выбранным пользователем обоям. Кроме того "завезли" массу разнообразных исправлений, улучшений, новых функций и расширений к старым.



Android 12 / Фото Google