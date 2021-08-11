Поисковый гигант сделает невозможным нацеливание рекламы на лиц моложе 18 лет. Кроме того, у них появится возможность удалять свои фотографии из поиска.

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Новые правила

Обновления политики конфиденциальности заработают постепенно – в течение ближайших месяцев.

Теперь тагретинг рекламы нельзя будет настроить на основе возраста, пола или интересов детей и подростков.

Что касается удаления своих фото, то известно, что они не будут удаляться из интернета. Пользователь лишь сможет контролировать данные, которые попадают в поисковую выдачу. Для этого необходимо будет отправить соответствующий запрос.

Еще одно изменение касается YouTube и настроек по умолчанию. Например, если несовершеннолетнее лицо загрузит ролик на платформу, он автоматически станет частным, если отдельно не указано обратного

Также по умолчанию в настройках будет включена функция "Безопасного поиска".

Ранее YouTube уже менял правила работы с контентом, запретив таргетированную рекламу в детских роликах и убрав их из раздела рекомендаций. Фактически, сайт начал считать всех зрителей такого контента детьми, независимо от их возраста. Это привело к финансовым потерям у некоторых компаний, которые, например, создают мультфильмы.

Напомним, к усилению защиты несовершеннолетних в сети также присоединились компания Apple, объявив о новой технологии сканирования фото в iCloud и личных сообщений в iMessage, и социальная сеть Facebook, которая запретила таргетинг рекламных публикаций на детей в своих сервисах. Кроме того, новые учетные записи в Instagram будут по умолчанию закрытыми.

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