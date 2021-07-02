Google встроит в Android цифровой паспорт вакцинации от COVID-19

В операционной системе Android появится поддержка цифровых паспортов вакцинации. Это означает, что пользователи смогут хранить данные о вакцинации от COVID-19 на своем смартфоне, получать к ним доступ в любое время и предоставлять эту информацию, например, в виде QR-кодов на запрос.

Как будут работать паспорта вакцинации от COVID-19 в Android

Для реализации функции на уровне страны будет необходимо, чтобы медицинские организации или правительство использовали систему Google для публикации результатов вакцинации в цифровом виде. Сейчас эта функция запускается в США, однако вскоре появится и в ряде других стран, список которых Google пока не озвучила.

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Поисковый гигант пообещал, что не будет хранить копии личных данных пользователей.

Цифровые паспорта вакцинации могут получить широкую известность благодаря унификации и потому, что их сложно подделать.



Паспорт вакцинации в Android / Фото Google

Ковид паспорта в мире и Украине

С 1 июля в Европейском Союзе ввели COVID-сертификаты. В Украине тем временем начали тестировать будущие цифровые прототипы сертификатов.

В Минздраве отмечали: этот документ в Украине будет идентичным европейскому.

Важно, что Украина и Европейский Союз уже достигли политического согласия о взаимном признании сертификатов.

Сейчас в Украине выдают только Международные сертификаты вакцинации против коронавируса.

С начала пандемии коронавируса Apple и Google приложили немало усилий для реализации функций отслеживания контактов с больными COVID-19. К сожалению, эти возможности не нашли должного отклика в правительствах и у пользователей, хотя технически достаточно совершенны.