Как будут работать паспорта вакцинации от COVID-19 в Android
Для реализации функции на уровне страны будет необходимо, чтобы медицинские организации или правительство использовали систему Google для публикации результатов вакцинации в цифровом виде. Сейчас эта функция запускается в США, однако вскоре появится и в ряде других стран, список которых Google пока не озвучила.
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- Поисковый гигант пообещал, что не будет хранить копии личных данных пользователей.
- Цифровые паспорта вакцинации могут получить широкую известность благодаря унификации и потому, что их сложно подделать.
Паспорт вакцинации в Android / Фото Google
Ковид паспорта в мире и Украине
- С 1 июля в Европейском Союзе ввели COVID-сертификаты. В Украине тем временем начали тестировать будущие цифровые прототипы сертификатов.
- В Минздраве отмечали: этот документ в Украине будет идентичным европейскому.
- Важно, что Украина и Европейский Союз уже достигли политического согласия о взаимном признании сертификатов.
- Сейчас в Украине выдают только Международные сертификаты вакцинации против коронавируса.