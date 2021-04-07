По словам Шремса, смартфоны на платформе Android генерируют уникальные рекламные коды, схожие с рекламным идентификатором платформы Apple. Это позволяет как Google, так и третьим лицам отслеживать действия пользователей в сети, чтобы лучше настраивать под них рекламу.

Интересно Android-приложения больше не смогут видеть, что установлено на вашем смартфоне

Новая жалоба

Активист подал жалобу во французский регулятор по защите конфиденциальных данных, утверждая, что такое наблюдение происходит без согласия пользователей. А это, в свою очередь, нарушает законы Евросоюза.

С помощью этих скрытых идентификаторов на вашем телефоне, Google и третьи лица могут следить за пользователями без их согласия. Это словно пудра на руках и ногах, оставляет след от всего, что вы делаете на телефоне

– комментирует изданию Financial Times юрист NOYB Стефано Россетти.

Ранее, в июле 2020 года юридическая фирма в США подала подобную жалобу в отношении компании Google, обвинив ee в незаконном сборе личных данных пользователей.

Истцы тогда утверждали, что Google собирала данные о пользователях приложений, которые выполняли функции агрегаторов новостей, служб такси и других. По их словам, информация, в том числе некоторые личные сведения, а также сведения данных об использовании приложений, поступали на серверы компании даже в тех случаях, когда пользователи вручную отключали эту функцию.