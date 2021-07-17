Google вернет удаленных работников в офисы без учета их мнения

По результатам внутреннего опроса, проведенного Google, сотрудники компании считают себя не менее продуктивными при удаленной работе из дома, чем во времена работы в офисе до начала пандемии. Однако у компании свои взгляды на организацию рабочего процесса.

Ситуация, возникшая вокруг желания вернуть работников в офисы, касается программистов, работающих на техногиганта. По данным источника, их продуктивность восстановилась до мая после прошлогоднего спада — весной 2020 года они только начинали привыкать к удаленному рабочему процессу.

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Что говорят в компании

Вместе с тем по словам вице-президента по аналитике человеческих ресурсов Брайана Велле, более 75 процентов опрошенных заявили, что нуждаются в более интенсивном "сотрудничестве и социальных связях", а большинство, по его словам, хочет физически находиться вблизи коллег, работая над новыми проектами.

Так или иначе, все результаты никак не повлияли на планы Google вернуть большинство сотрудников в офисы.

компания заявляла, что с сентября люди будут работать в офисах по три дня в неделю. Позже она изменила планы, сообщив, что 60 процентов сотрудников будут работать по несколько дней в неделю на традиционных локациях Google, 20 процентов смогут работать из новых офисов, а остальные 20 процентов — удаленно.

Разочарование многих сотрудников приказом о возвращении в офисы недавно усилилось после того, как старший вице-президент Google по технической инфраструктуре Урс Хельцле сообщил о намерении поехать в Новую Зеландию и год поработать удаленно. Такой шаг выглядит особенно странным, поскольку Хельцле по слухам, что ходят в компании, выступал против удаленной работы персонала, который не достиг определенного уровня в официальной корпоративной иерархии.

Позже Google заявила, что топ-менеджер, напротив, поддерживает удаленную работу, а сам просил о смене локации еще в прошлом году — просто его переезд был отложен из-за пандемии.