Google упростила перенос фотографий из Gmail в "Google Фото"

Компания Google добавила в Gmail новую кнопку "Сохранить в фото", которую можно использовать, чтобы автоматически сохранить вложенные в сообщениях Gmail фотографии прямо в "Google Фото". Ранее пользователям приходилось сначала загружать изображения, а уже потом вручную добавлять их в "Фото".

В настоящее время функция работает только для изображений в формате JPEG. Новая возможность открыта для клиентов Google Workspace и G Suite, а также для пользователей с личными учетными записями Google. Для всех пользователей новая функция станет доступна в ближайшие недели.

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Безлимитный Google Фото перестает быть бесплатным

Стоит отметить, что новая функция появляется в то время, когда неограниченное хранилище для фотографий "высокого качества" в "Google Фото" исчезнет. Сервис начнет взимать плату за хранение фотографий в "высоком качестве" после преодоления лимита в 15 ГБ.

Произойдет это 1 июня 2021 года. Несмотря на то, что компания объявила об этом за полгода, она совершенно не рассказала, как пользователям подготовиться к переходу на новую модель работы сервиса.

Важно отметить, что любые изображения, загруженные до вступления изменений в силу, не будут учитываться при новом лимите. О том, как выгрузить фотографии и ролики с "Google Фото", читайте в нашем материале.

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