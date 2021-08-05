Регистрация на сторонних сайтах через "Учетную запись Google" – очень удобная функция. Но работает она не так просто, как могла бы. Пользователей часто переводит в отдельное окно выбора учетной записи и Googel решила упростить этот процесс, чтобы уменьшить количество лишних манипуляций.

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Авторизация на сторонних сайтах станет проще

Теперь нажатие на кнопку "Войти через Google" не будет переводить пользователя в новое окно. Теперь все ограничится лишь одним действием. Если же на устройстве сохранено несколько учетных записей, то во всплывающем окне появится выбор нужной.

Если вернуться на сайт, на который вход через Google был осуществлен ранее, но сессия завершилась, кнопка аутентификации станет персонализированной, с аватаркой и именем пользователя.



Google упростила аутентификацию на сторонних сайтах / Фото Google

Повышение безопасности пользователей

Новые API-интерфейсы Google защищены от кликджекинга, отслеживания пикселей и других угроз. Их можно реализовать на сайте с помощью статического HTML-фрагмента или минимизированного кода JavaScript. Подробности для разработчиков доступны на специальном ресурсе.