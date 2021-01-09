Google удалил соцсеть Parler: туда мог перейти Трамп
Вечером 8 января Google объявил о блокировке в своем магазине приложения Parler. Социальной сетью пользовались сторонники Дональда Трампа. Кроме того, сам политик мог перейти в Parler после того, как Twitter навсегда удалил его аккаунт.
Google удалил Parler из магазина приложений: причина
Владельцев Parler последние несколько месяцев просили избегать призывов к насилию, однако их распространение в соцсети продолжалось. Об этом сообщает Politico.
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Нам известно о публикациях в приложении Parler, направленных на разжигание непрерывного насилия в США,
– заявили в Google.
Одно из недавних сообщений в сети таково: "Как нам вернуть страну? Это просто... мы их выследим!".
Из-за этого Google принял решение заблокировать в своем магазине приложение Parler.
К слову, Apple также пригрозила удалить Parler из своего магазина.
Трамп и Parler: что известно
- В 2020 году Дональд Трамп встречался с руководителем своей кампании Брэдом Парскалем и другими политическими помощниками в Белом доме. Затем он выдвинул требование: найти ему социальную платформу, которую он мог бы использовать, кроме Twitter.
- На встрече выразили обеспокоенность, что Twitter может рано или поздно заблокировать Трампа из-за его противоречивых публикаций. А соцсеть была основной площадкой общения Трампа со сторонниками и внешним миром.
- После этого начали обсуждать вопрос о том, стоит ли обеспечить серьезное присутствие президента на платформе Parler.
- Ранее Трамп был верным сторонником Twitter. Однако ситуация изменилась после того, как соцсеть навсегда удалила его аккаунт.
Что такое Parler?Это американская служба микроблогов и социальных сетей, которую запустили в августе 2018 года. Parler имеет значительную базу пользователей сторонников Дональда Трампа, консерваторов, теоретиков заговора и правых экстремистов.
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