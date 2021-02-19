Компания Google заявила о важном стратегическом достижении. Уже вскоре в оболочке Google TV появилась поддержка приложений и сервисов Apple.

Добавим, Google TV это не самостоятельная операционная система, а дополнительная оболочка для Android TV. Она используется в новом медиаплеере Chromecast, представленного в октябре 2020 года.

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Если на девайсе установлен Chromecast с Google TV, то вскоре там можно будет установить приложение Apple TV. В будущем планируют расширить поддержку и на другие устройства с Android TV.

Что это даст пользователям

С появлением программы Apple TV в Chromecast, его пользователи могут получить доступ к контенту сервиса Apple TV+ с подпиской Apple TV+ и, собственно, смотреть фирменные продукты Apple TV, а также взятые в прокат или купленные фильмы.

Телепередачи и фильмы Apple TV+ можно добавлять в список для просмотра на Google TV. Также будет поддержка голосовых команд помощника Google Assistant.

Напомним, сервис Apple TV+ производитель представил в сентябре 2019 года. За подписку пользователи могут смотреть эксклюзивные сериалы и фильмы. В Украине подписка Apple TV+ стоит 4,99 долларов в месяц (140 гривен).