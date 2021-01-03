В Google TV будет доступен контент из трех десятков стриминговых сервисов
В сентябре 2020 года Google представила новое поколение Chromecast на платформе Google TV. Однако Google TV также постепенно приходит и на смартфоны, в качестве замены приложения Play Фильмы. Особенностью программы является интеграция со сторонними стриминг-сервисами. Теперь же стал известен полный список для Google TV.
Функция агрегатора, который будет собирать контент с различных платформ пока доступна только в США. Такая возможность выглядит полезной, учитывая то, что имея несколько подписок на различные платформы, достаточно сложно эффективно искать новый контент, пишет 9to5 Google.
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Что известно
Google TV же имеет собственный алгоритм рекомендаций, не сфокусированный на какой-то одной платформе.
Полный список доступных сервисов выглядит так:
- ABC
- Amazon Prime Video
- AMC
- A&E
- CBS All Access
- Crackle
- Comedy Central
- DC Universe
- Disney NOW
- Disney+
- Epix Now
- Fox Now
- Hulu
- HBO Go
- HBO Max
- History
- Lifetime
- MTV
- NBC
- Peacock
- Pluto TV
- Showtime
- Showtime Anytime
- Sling TV
- Starz
- TBS
- The CW
- TNT
- Tubi TV
- VH1
Сюда вошли как телеканалы, так и стриминг-сервисы. В списке отсутствует Netflix – платформа, которая по количеству пользователей и эксклюзивного контента превосходит многих конкурентов из приведенного списка.
Пока неизвестно, станет ли Google TV когда-нибудь доступен в Украине. В целом если учесть, что компания, как правило, большинство своих основных сервисов пытается оптимизировать для максимально широкого круга пользователей, надежда есть.
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