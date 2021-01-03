В сентябре 2020 года Google представила новое поколение Chromecast на платформе Google TV. Однако Google TV также постепенно приходит и на смартфоны, в качестве замены приложения Play Фильмы. Особенностью программы является интеграция со сторонними стриминг-сервисами. Теперь же стал известен полный список для Google TV.

Функция агрегатора, который будет собирать контент с различных платформ пока доступна только в США. Такая возможность выглядит полезной, учитывая то, что имея несколько подписок на различные платформы, достаточно сложно эффективно искать новый контент, пишет 9to5 Google.

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Что известно

Google TV же имеет собственный алгоритм рекомендаций, не сфокусированный на какой-то одной платформе.

Полный список доступных сервисов выглядит так:

ABC

Amazon Prime Video

AMC

A&E

CBS All Access

Crackle

Comedy Central

DC Universe

Disney NOW

Disney+

Epix Now

Fox Now

Hulu

HBO Go

HBO Max

History

Lifetime

MTV

NBC

Peacock

Pluto TV

Showtime

Showtime Anytime

Sling TV

Starz

TBS

The CW

TNT

Tubi TV

VH1

Сюда вошли как телеканалы, так и стриминг-сервисы. В списке отсутствует Netflix – платформа, которая по количеству пользователей и эксклюзивного контента превосходит многих конкурентов из приведенного списка.

Пока неизвестно, станет ли Google TV когда-нибудь доступен в Украине. В целом если учесть, что компания, как правило, большинство своих основных сервисов пытается оптимизировать для максимально широкого круга пользователей, надежда есть.