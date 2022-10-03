Google Translate перестал работать в Китае

Один из самых популярных в мире онлайн-переводчиков, Google Translate, больше не работает в Китае. Однако проблема не в том, что власти страны решили его заблокировать, как сделали это со многими другими сервисами.

Как стало известно из заявления представителя компании, Google сама закрыла доступ к переводчику для КНР. Он также объяснил причины такого решения.

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Что произошло

Мы прекратили работу Google Translate на территории материкового Китая из-за низких показателей использования,

– цитирует заявление представителя компании издание Bloomberg.

Журналисты отмечают, что Translate был одним из немногих сервисов не только самой Google, но и других крупных американских компаний – в Китае заблокированы Facebook, Twitter, YouTube, многочисленные новостные сайты.

Напомним, поиск Google не работает в Китае с 2010 года из-за жесткой цензуры.

Компания искала способы удержаться на рынке, запустив переводчик в 2017 году через специальный сайт и мобильное приложение.

Также корпорация разрабатывала отдельный поисковый сервис для китайского рынка, но позже отказалась от этих планов.

Страница сервиса теперь направляет китайских пользователей на аналогичный сайт, зарегистрированный в Гонконге, однако тоже не работающий в КНР.