Мобильная версия Google Chrome получит новую важную функцию
Google Chrome для мобильных устройств получит новую функцию, над которой уже сейчас работают разработчики. Браузер получит функцию системы рекомендаций вроде подобной в YouTube.
Фирменная система рекомендаций появится в мобильной версии браузера Google Chrome для Android и других систем. Свежая тестовая сборка приложения уже получила вкладку с заголовком "Люди также смотрят".
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Как будут работать рекомендации в Google Chrome
Получить доступ к новой функции можно, проведя пальцем вверх по нижней панели. На странице, отобразится подборка статей и видеороликов.
"Бесконечная" лента новостей в Google Chrome
Новая функция предлагает "бесконечную" ленту новостей, список которых подбирается исходя из предпочтений пользователя, а также географического положения и интересов людей конкретного региона. В дальнейшем Google, по данным источников сети, интегрирует такой режим подбора контента стабильную версию Google Chrome, но дата релиза модифицированной версии браузера пока не объявлена.
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