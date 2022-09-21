Google обновит Tasks: приложение централизует все ваши задачи в сервисах поисковика

Поисковик Google объявил о важном обновлении приложения Google Tasks. Теперь это будет не просто to-do list, а полноценный центр управления задачами интегрированный в экосистему Google.

Что изменится в приложении Google Tasks

Обновление добавит несколько новых функций, упростит добавление задач и, наконец, интегрирует систему напоминаний с Google Assistant, Календарем и остальными приложениями Google. Новые изменения должны сделать "Задания" лучшим приложением для создания списков дел, а также могут придать смысл общим инструментам управления задачами Google.

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До сих пор системы напоминаний и задач Google были непонятным образом разделены; Google Напоминания отличались от Google Задания, а напоминание в Календаре отличалось от напоминания в Keep, которое отличалось от напоминания в Ассистенте. Единственным местом, где можно было увидеть все свои дела в одном месте, было мобильное приложение Google Calendar. Это не имело никакого смысла.

Теперь Google рассматривает "Задания" как центр для всех дел пользователя из разных продуктов Google: задачи в Gmail, Календари, Ассистенте. После обновления все ваши таски из различных приложений и сервисов Google будут собраны в приложении.

Анонсированное обновление станет первым шагом на пути к централизации задач. по непонятным причинам в нем пока не будут появляться задачи по тому же Keep. Это может означать, что система напоминаний в приложении все же будет отдельной.

Когда Google Задание обновится

В своем блоге вице-президент Google по управлению продуктами Илья Браун написал, что новый опыт работы с "Задачами" будет внедрен "в ближайшие месяцы", и сначала его можно будет использовать по желанию, а затем он станет стандартной схемой по умолчанию.

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Google, с его поиском и мастерством искусственного интеллекта и связью практически со всеми вашими личными данными, всегда обладал потенциалом для создания уникального приложения для управления делами, но до сих пор этого сделано не было. Возможно, именно сейчас это и происходит, поэтому скоро Google Tasks может превратиться в ультимативный менеджер дел.