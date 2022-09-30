Stadia – это сервис потоковой передачи игр. Для его использования клиентам не нужен мощный компьютер, а только скоростной интернет. Игра запускается на серверах Google, а пользователь получает изображение на свой экран. Сначала компания собиралась разрабатывать собственные игры, однако быстро он от них отказалась. Смерть проекта предусматривалась еще несколько месяцев назад, когда появились первые слухи о возможной его отмене, однако корпорация тогда пыталась их опровергать. Как стало ясно теперь, они были правдивы.

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Почему закрывают Google Stadia

Google объясняет свое решение низкой популярностью сервиса.

Несколько лет назад мы запустили потребительский игровой сервис Stadia. И хотя подход Stadia к потоковой передаче игр для потребителей был построен на крепком технологическом фундаменте, он не получил той популярности у пользователей, на которую мы рассчитывали, поэтому мы приняли тяжелое решение начать сворачивание нашего потокового сервиса Stadia,

– написал вице-президент и генеральный менеджер Stadia Фил Гаррисон.

Компания поблагодарила всех, кто пользовался услугами сервиса и пообещала вернуть деньги за покупки.

Мы благодарны игрокам Stadia, которые были с нами с самого начала. Мы возместим все покупки оборудования Stadia, сделанные через Google Store, а также все покупки игр и дополнений через магазин Stadia. Игроки по-прежнему получат доступ к своей библиотеке игр и будут играть до 18 января 2023 года, чтобы завершить последние игровые сессии. Мы ожидаем, что большинство возвратов будет завершено к середине января 2023 года,

– говорится в сообщении в блоге компании.

Google также говорит, что технологическая платформа, созданная для Stadia, хорошо себя зарекомендовала, поэтому она может найти применение в других сервисах компании, включая YouTube.