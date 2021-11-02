Характеристики смартфона Google и Jio

Смартфон может похвастаться 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением 1440×720 пикселей и частотой обновления до 60 Гц. От механических повреждений панель закрывает стекло Corning Gorilla Glass 3.

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Камера

Над дисплеем размещена 8-мегапиксельная фронтальная камера, а на тыльной стороне корпуса установлена основная камера, выполненная на основе сенсора на 13 мегапикселей. Обе камеры способны снимать видео 1080p со скоростью 30 кадров в секунду.

Процессор и память

Аппаратной основой Jio Phone Next является однокристальная система Qualcomm Snapdragon 215 с четырьмя вычислительными ядрами, которая функционирует на частоте до 1,3 ГГц. За обработку графики отвечает ускоритель Adreno 308. Конфигурация дополняется 2 Гбайт оперативной памяти и встроенным накопителем на 32 Гбайт. При необходимости можно использовать карту памяти формата microSD емкостью до 512 Гбайт.



Jio Phone Next создается в тесном сотрудничестве с Google / Фото Jio

Связь и автономность

Беспроводное подключение обеспечивают встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth. Смартфон получил слот для подключения второй SIM-карты, а также 3,5-миллиметровый разъем для гарнитуры. Автономную работу обеспечивает аккумуляторная батарея на 3 500 мА-ч. Для подзарядки смартфона предусмотрен интерфейс Micro-USB.

Интересные фишки смартфона

Представленный смартфон работает под управлением PragatiOS, которая является созданной специально для Индии расширенной оболочкой на Android Go.

Jio и Google сотрудничали в создании уникальных функций смартфона. Устройство будет предлагать:

экранный перевод;

автоматическое чтение вслух;

ориентированные на Индию фильтры для камеры;

Google Assistant;

установленные приложения Google Duo и Camera Go.

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Цена и доступность

На момент анонса Jio Phone Next называли "самым дешевым смартфоном в Индии и во всем мире". JioPhone Next будет доступен в двух вариантах: Basic и Advanced. Сообщается, что эти версии оценены в 66 и 93 доллара соответственно.