Google создал дудл к Хеллоуину: история и особенности праздника

31 октября 2021 , 07:33
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Источник:

24 канал

Каждый год 31 октября во всем мире отмечают Хэллоуин. Решила напомнить о такой яркой традиции и компания Google. По этому случаю она создала соответствующий дудл (своеобразная заставка, которая появляется на домашней странице поисковика).

Как отметили в компании, время летит, и снова наступает жуткий сезон. В то же время Google пожелал своим пользователям непревзойденного Хэллоуина.

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Хэллоуинский дудл от Google

Компания его сделала в форме анимации. На кадрах можно увидеть ворон, варящих волшебное зелье в котле. Одна из них держит наиболее известный символ Хэллоуина – похожий на лицо фонарь, вырезанный из тыквы (на английском jack-o'-lantern).

Кроме того, можно увидеть другие атрибуты этого праздника – разные вкусности для угощения детей и паутины.

Сама надпись Google создана в несколько мистическом стиле. Собственно тыква и котел заменяют в ней буквы "o".


Дудл от Google по случаю Хэллоуина 2021 / Картинка компании Google

История Хэллоуина

Сегодня Хэллоуин является наиболее популярным в англоязычных странах – США, Канаде, Великобритании и Ирландии. Берет этот праздник свое начало с традиций древних кельтов Шотландии и Ирландии. В дохристианскую эру они разделяли год на два сезона – летний и зимний. Этот день – 31 октября – был для них последним днем ​​года.

В это время люди заканчивали уборку и переходили на зимний сезон. Новогодний праздник Самайн (Samhain) проходил именно в эту ночь. Кельты верили, что ночью мир живых и мир мертвых открывают свои двери, а духи проникают на землю. Чтобы уберечь себя и свою семью от злых духов, они не зажигали огни в домах, одевались в звериные шкуры и отпугивали неожиданных гостей. Кроме того, люди оставляли сладости для привидений у порога, а зверей приносили в жертву. Символом праздника с незапамятных времен считают тыкву – знак окончания лета и своеобразный "оберег" от злых духов.

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Как Хеллоуин отмечают сегодня

В современном мире праздник утратил свое историческое и религиозное значение. В какой-то степени сейчас Хэллоуин – просто повод для веселья. Кельтские традиции адаптировали под новое время: вместо кожи зверей, люди одевают костюмы, дарят угощение детям, а не духам.

Главным символом праздника стал "светильник Джека" – тыква с вырезанными глазами, носом и ртом, внутрь которой вставляют свечу. Традицию создавать такие фонари связывают с ирландской легендой о старом фермере по имени Джек. Он умудрился дважды обмануть дьявола и взять с него обещание отказаться от посягательства на его душу. Джек не попал ни в рай, ни в ад. Он сделал из тыквы светильник, поместив в него тлеющий уголь. Так он ходит по миру в ожидании судного дня.

Современное празднование Хэллоуина в США: смотрите видео 

Празднование Хэллоуина также сопровождается разными играми и гаданиями. Люди украшают свои дома фонариками, тыквами. К празднику готовят разные угощения из яблок. Дети же в костюмах ходят по домам и выпрашивают сладости с фразами типа Trick or Treat ("Угощение или жизнь"). Эта традиция относится к Средневековью, тогда люди в костюмах принимали угощение за молитвы за души умерших.

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В каких странах можно увидеть дудл по случаю Хэллоуина

  • Канада
  • США
  • Бразилия
  • Мексика
  • Перу
  • Чили
  • Аргентина
  • Сенегал
  • Гана
  • Нигерия
  • Уганда
  • Кения
  • Танзания
  • Южная Африка
  • Испания
  • Португалия
  • Франция
  • Италия
  • Греция
  • Германия
  • Украина
  • Великобритания
  • Ирландия
  • Исландия
  • Нидерланды
  • Дания
  • Норвегия
  • Россия
  • Латвия
  • Литва
  • Эстония
  • Болгария
  • Япония
  • Южная Корея
  • Тайвань
  • Вьетнам
  • Таиланд
  • Австралия
  • Новая Зеландия

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Страны, где отображается хэллоуинский дудл / Cкриншот 24 канала

Автор: Андрій Шляхтін