Google создал дудл к Хеллоуину: история и особенности праздника

Каждый год 31 октября во всем мире отмечают Хэллоуин. Решила напомнить о такой яркой традиции и компания Google. По этому случаю она создала соответствующий дудл (своеобразная заставка, которая появляется на домашней странице поисковика).

Как отметили в компании, время летит, и снова наступает жуткий сезон. В то же время Google пожелал своим пользователям непревзойденного Хэллоуина.

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Хэллоуинский дудл от Google

Компания его сделала в форме анимации. На кадрах можно увидеть ворон, варящих волшебное зелье в котле. Одна из них держит наиболее известный символ Хэллоуина – похожий на лицо фонарь, вырезанный из тыквы (на английском jack-o'-lantern).

Кроме того, можно увидеть другие атрибуты этого праздника – разные вкусности для угощения детей и паутины.

Сама надпись Google создана в несколько мистическом стиле. Собственно тыква и котел заменяют в ней буквы "o".



Дудл от Google по случаю Хэллоуина 2021 / Картинка компании Google

История Хэллоуина

Сегодня Хэллоуин является наиболее популярным в англоязычных странах – США, Канаде, Великобритании и Ирландии. Берет этот праздник свое начало с традиций древних кельтов Шотландии и Ирландии. В дохристианскую эру они разделяли год на два сезона – летний и зимний. Этот день – 31 октября – был для них последним днем ​​года.

В это время люди заканчивали уборку и переходили на зимний сезон. Новогодний праздник Самайн (Samhain) проходил именно в эту ночь. Кельты верили, что ночью мир живых и мир мертвых открывают свои двери, а духи проникают на землю. Чтобы уберечь себя и свою семью от злых духов, они не зажигали огни в домах, одевались в звериные шкуры и отпугивали неожиданных гостей. Кроме того, люди оставляли сладости для привидений у порога, а зверей приносили в жертву. Символом праздника с незапамятных времен считают тыкву – знак окончания лета и своеобразный "оберег" от злых духов.

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Как Хеллоуин отмечают сегодня

В современном мире праздник утратил свое историческое и религиозное значение. В какой-то степени сейчас Хэллоуин – просто повод для веселья. Кельтские традиции адаптировали под новое время: вместо кожи зверей, люди одевают костюмы, дарят угощение детям, а не духам.

Главным символом праздника стал "светильник Джека" – тыква с вырезанными глазами, носом и ртом, внутрь которой вставляют свечу. Традицию создавать такие фонари связывают с ирландской легендой о старом фермере по имени Джек. Он умудрился дважды обмануть дьявола и взять с него обещание отказаться от посягательства на его душу. Джек не попал ни в рай, ни в ад. Он сделал из тыквы светильник, поместив в него тлеющий уголь. Так он ходит по миру в ожидании судного дня.

Современное празднование Хэллоуина в США: смотрите видео

Празднование Хэллоуина также сопровождается разными играми и гаданиями. Люди украшают свои дома фонариками, тыквами. К празднику готовят разные угощения из яблок. Дети же в костюмах ходят по домам и выпрашивают сладости с фразами типа Trick or Treat ("Угощение или жизнь"). Эта традиция относится к Средневековью, тогда люди в костюмах принимали угощение за молитвы за души умерших.

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В каких странах можно увидеть дудл по случаю Хэллоуина

Канада

США

Бразилия

Мексика

Перу

Чили

Аргентина

Сенегал

Гана

Нигерия

Уганда

Кения

Танзания

Южная Африка

Испания

Португалия

Франция

Италия

Греция

Германия

Украина

Великобритания

Ирландия

Исландия

Нидерланды

Дания

Норвегия

Россия

Латвия

Литва

Эстония

Болгария

Япония

Южная Корея

Тайвань

Вьетнам

Таиланд

Австралия

Новая Зеландия

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Страны, где отображается хэллоуинский дудл / Cкриншот 24 канала