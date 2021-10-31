Как отметили в компании, время летит, и снова наступает жуткий сезон. В то же время Google пожелал своим пользователям непревзойденного Хэллоуина.
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Хэллоуинский дудл от Google
Компания его сделала в форме анимации. На кадрах можно увидеть ворон, варящих волшебное зелье в котле. Одна из них держит наиболее известный символ Хэллоуина – похожий на лицо фонарь, вырезанный из тыквы (на английском jack-o'-lantern).
Кроме того, можно увидеть другие атрибуты этого праздника – разные вкусности для угощения детей и паутины.
Сама надпись Google создана в несколько мистическом стиле. Собственно тыква и котел заменяют в ней буквы "o".
Дудл от Google по случаю Хэллоуина 2021 / Картинка компании Google
История Хэллоуина
Сегодня Хэллоуин является наиболее популярным в англоязычных странах – США, Канаде, Великобритании и Ирландии. Берет этот праздник свое начало с традиций древних кельтов Шотландии и Ирландии. В дохристианскую эру они разделяли год на два сезона – летний и зимний. Этот день – 31 октября – был для них последним днем года.
В это время люди заканчивали уборку и переходили на зимний сезон. Новогодний праздник Самайн (Samhain) проходил именно в эту ночь. Кельты верили, что ночью мир живых и мир мертвых открывают свои двери, а духи проникают на землю. Чтобы уберечь себя и свою семью от злых духов, они не зажигали огни в домах, одевались в звериные шкуры и отпугивали неожиданных гостей. Кроме того, люди оставляли сладости для привидений у порога, а зверей приносили в жертву. Символом праздника с незапамятных времен считают тыкву – знак окончания лета и своеобразный "оберег" от злых духов.
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Как Хеллоуин отмечают сегодня
В современном мире праздник утратил свое историческое и религиозное значение. В какой-то степени сейчас Хэллоуин – просто повод для веселья. Кельтские традиции адаптировали под новое время: вместо кожи зверей, люди одевают костюмы, дарят угощение детям, а не духам.
Главным символом праздника стал "светильник Джека" – тыква с вырезанными глазами, носом и ртом, внутрь которой вставляют свечу. Традицию создавать такие фонари связывают с ирландской легендой о старом фермере по имени Джек. Он умудрился дважды обмануть дьявола и взять с него обещание отказаться от посягательства на его душу. Джек не попал ни в рай, ни в ад. Он сделал из тыквы светильник, поместив в него тлеющий уголь. Так он ходит по миру в ожидании судного дня.
Современное празднование Хэллоуина в США: смотрите видео
Празднование Хэллоуина также сопровождается разными играми и гаданиями. Люди украшают свои дома фонариками, тыквами. К празднику готовят разные угощения из яблок. Дети же в костюмах ходят по домам и выпрашивают сладости с фразами типа Trick or Treat ("Угощение или жизнь"). Эта традиция относится к Средневековью, тогда люди в костюмах принимали угощение за молитвы за души умерших.
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В каких странах можно увидеть дудл по случаю Хэллоуина
- Канада
- США
- Бразилия
- Мексика
- Перу
- Чили
- Аргентина
- Сенегал
- Гана
- Нигерия
- Уганда
- Кения
- Танзания
- Южная Африка
- Испания
- Португалия
- Франция
- Италия
- Греция
- Германия
- Украина
- Великобритания
- Ирландия
- Исландия
- Нидерланды
- Дания
- Норвегия
- Россия
- Латвия
- Литва
- Эстония
- Болгария
- Япония
- Южная Корея
- Тайвань
- Вьетнам
- Таиланд
- Австралия
- Новая Зеландия
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Страны, где отображается хэллоуинский дудл / Cкриншот 24 канала