Эта информация позволит оптимизировать работу приложения, ведь определенная часть загружалась на устройство в первую очередь.

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Что известно об обновлении

Новая функция уже доступна для некоторых пользователей на территории США. При открытии Google Play пользователь видит сообщение "Google оптимизирует установку приложений с вашей помощью".

При необходимости эту опцию можно отключить в меню настроек. Если же она включена, то Google сможет получать данные о том, с какими частями приложения взаимодействует пользователь при первом запуске. После сбора достаточного количества данных Google оптимизирует приложение, чтобы в дальнейшем сделать быстрее процесс его загрузки и установки.

При этом производитель говорит, что с помощью новой функции не собирает личную информацию пользователей, такую ​​как адреса электронной почты, данные о местоположении и тому подобное. Кроме того, новая функция не может собирать данные о других приложениях, установленных на устройстве, а также контенте, который загружается через другие программы, например, клиенты социальных сетей.

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Преимущество новой функции

Новая опция позволяет ускорить установку приложений из Google Play, снизить время, необходимое для запуска, а также уменьшить уровень потребляемых ресурсов устройства, в том числе улучшить энергопотребление.