Эпопея Google тянется еще с 2020 года с периодическими проигрышами. Sony же попала под огонь российского так называемого "правосудия" после выхода компании с рынка. 24 канал собрал актуальную информацию.

Интересно Google начинает процесс банкротства в России: компания подала иск в суд

Google против телеканала "Царьград"

В июле 2020 года YouTube заблокировал канал Царьград, который транслировал пропаганду и дезинформацию на большую аудиторию. Официальной причиной назвали нарушение "законов о санкциях и правилах торговли" – основатель и владелец телеканала, российский миллиардер Константин Малофеев, финансировал террористов так называемых "народных республик", за что и попал под санкции.

В апреле 2022 года в сети появилась информация, что Царьград отсудил у Google миллиард рублей и передал их на войну против Украины.

Американская корпорация подавала несколько апелляций и жалоб, но все они были отклонены.

Этот раз не стал исключением: Верховный суд России оставил в силе решение трех предыдущих инстанций, которые обязали Google восстановить доступ к заблокированному YouTube-каналу. Судья Галина Попова отклонила кассационные жалобы. Заявители просили передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.

Доводы компаний не подтверждают существенных нарушений норм права, повлиявших на результат дела,

– заявила судья.

Sony против "несчастных россиян"

Петушинский районный суд Владимирской области удовлетворил иск владельца PlayStation 5 из-за отключения PlayStation Store в России.

Истцом стал владелец PlayStation 5 Digital Edition, у которой нет дисковода – единственным вариантом получения игр для консоли был онлайн-магазин.

Владелец гаджета указал, что из-за блокировки доступа к магазину видеоигр он утратил возможность использовать устройство по назначению и потребовал заменить товар на исправный. Вероятно, требования суда могут быть выполнены заменой консоли на версию PlayStation 5 с дисководом, которая стоит дороже. При этом PlayStation Store в ней тоже не будет работать.

Возникшие у истца проблемы были определены судом как общий недостаток оборудования, из-за которого оно требует обязательной замены.

На это компании выделили неделю, иначе она будет обязана выплачивать штраф – 500 рублей за каждый день задержки.

Поскольку сегодня выполнить решение суда, вероятнее всего, невозможно, владелец консоли будет претендовать на 15 000 рублей в месяц. А за ним последуют другие желающие поживиться легкими деньгами.

Напомним, Sony приостановила поставки игр и устройств в Россию в начале марта 2022 года, а также закрыла россиянам доступ к PlayStation Store.