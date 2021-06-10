Google соединит Северную и Южную Америку уникальным подводным интернет-кабелем Firmina

Компания Google объявила о планах проложить новый подводный кабель Firmina, который простирается от восточного побережья США до Лас-Тонинаса в Аргентине. В южной части он получит дополнительные ответвления к Прайя-Гранде (Бразилия) и Пунта-дель-Эсте (Уругвай). Кабель назван в честь бразильской писательницы и аболиционистки XIX века Марии Фирмины дос Рейс.

Кабель будет состоять из 12 оптоволоконных пар (емкость пока не уточняется) и позволит американским пользователям получить быстрый доступ с малой задержкой к продуктам Google.

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В целом благодаря новому кабелю ощутимо улучшится работа следующих сервисов:

поиск Google;

почта Gmail;

видеохостинг YouTube;

и облачные сервисы Google Cloud.

Этот кабель станет 16-м по счету, в строительство которого вложилась Google.

Чем новый кабель Firmina является таким особенным

Уникальным Firmina делает то, что он будет самым длинным кабелем в мире, способным работать от одного источника питания на любом из его концов.



Маршрут кабеля Firmina / Фото Google

Даже если один из источников станет временно недоступным, второй сможет обеспечить полную работоспособность кабеля, что повышает устойчивость и надежность связи. Достигается это за счет подачи более высокого (+20%) напряжения, чем в аналогичных решениях.

В обычных кабелях применяются дополнительные усилители, которые устанавливаются примерно через каждые 100 километров. Для их питания необходимо высокое напряжение, которое подается с береговых станций. Если на коротких дистанциях можно организовать питание только с одного конца, то с увеличением длины кабеля и количества волокон это становится все более трудной задачей.