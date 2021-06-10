Кабель будет состоять из 12 оптоволоконных пар (емкость пока не уточняется) и позволит американским пользователям получить быстрый доступ с малой задержкой к продуктам Google.

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В целом благодаря новому кабелю ощутимо улучшится работа следующих сервисов:

  • поиск Google;
  • почта Gmail;
  • видеохостинг YouTube;
  • и облачные сервисы Google Cloud.

Этот кабель станет 16-м по счету, в строительство которого вложилась Google.

Чем новый кабель Firmina является таким особенным

Уникальным Firmina делает то, что он будет самым длинным кабелем в мире, способным работать от одного источника питания на любом из его концов.

Маршрут
Маршрут кабеля Firmina / Фото Google

Даже если один из источников станет временно недоступным, второй сможет обеспечить полную работоспособность кабеля, что повышает устойчивость и надежность связи. Достигается это за счет подачи более высокого (+20%) напряжения, чем в аналогичных решениях.