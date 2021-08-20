Google снова обвинили в нечестной конкуренции: кому и за что платит компания

Суд между Epic Games и Google до сих пор продолжается. Новые свидетельства и разоблачения продолжают появляться в СМИ. На этот раз стало известно об обвинениях в антиконкурентном поведении со стороны поискового гиганта.

Как стало известно из материалов дела, Google платила компаниям-производителям смартфонов за то, чтобы те не устанавливали на свои устройства магазины приложений от сторонних разработчиков, предпочитая Play Маркета. Это расценивают как антиконкурентное поведение.

Интересно Кого ждет Украина: у каких компаний есть официальные представительства, а о каких мы только мечтаем

Что известно

В 2019 году компания запустила новую программу Premier Device Program. Ее задачей было распределение доходов между производителями смартфонов.

Таким образом компания платила 12 процентов прибыли от поиска компаниям, устройства которых входили в Premier Device Program. Тогда как обычно эта плата для других компаний составляет 8 процентов.

В еще лучших условиях оказались LG и Motorola. Они дополнительно получали от 3 до 6 процентов средств, которые пользователи потратили в Play Маркет с их смартфонов.

Google старалась скрыть свое антиконкурентное поведение, включив в положения Соглашения, запрещающего делать любые публичные заявления по Соглашению без предварительного письменного одобрения,

– утверждают в Epic.

Судебная жалоба обращает внимание на успех, которого достигла программа Premier Devices, укрепив доминирование Play Store.

До мая 2020 года крупнейшие производители Android-смартфонов согласились на такую эксклюзивность.

Motorola и LG включили в программу 98 и 95 процентов своих устройств.

Корпорация BBK, под чьим крылом находятся бренды Oppo, Vivo и OnePlus, внесла в программу около 70 процентов своих смартфонов.

В меньшей степени с этим согласились Sony и Xiaomi. Первая отнесла к программе 50 процентов смартфонов, вторая – 40 процентов.

Существование такой программы привело к тому, что пользователи просто не видят никакой альтернативы и даже на тех смартфонах, которые не внесены в программу, преимущественно пользуются Google Play.

Напомним, Epic Games подала в суд на Google в Великобритании. Разработчик игры Fortnite выступает против "злоупотребления доминирующим положением" на рынке мобильных платформ. Спор разгорелся после того, как Epic Games добавила возможность проведения прямых платежей в Fortniteв обход 30-процентной комиссии, которую Apple и Google требуют в рамках соглашений с разработчиками при публикации приложений в App Store и Google Play.