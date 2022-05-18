Google сливает личные данные пользователей тоннами, – Bloomberg

Пожалуй, не проходит ни одного месяца, чтобы СМИ не писали о передаче данных пользователей третьим лицам и организациям компаниями Google, Facebook или другими. Очередь снова за Google.

Издание отмечает, что интернет-гигант передает рекламодателям личную информацию о пользователях "в поразительных масштабах". Данные якобы отправляются десятки миллиардов раз в день – гораздо чаще, чем у других подобных компаний.

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Что известно

Согласно источнику, только с января по конец марта Google заработала 68 миллиардов долларов. Причем 54 миллиарда долларов из этой суммы составил доход именно от рекламы.

Различные сторонние компании получают от техногиганта, которому принадлежит большое количество сервисов, в том числе самая популярная в мире поисковая система, информацию о местонахождении, привычках, просмотренных страницах и покупках пользователей .

. По данным Ирландского совета за гражданские свободы, ежегодно рекламные платформы передают информацию рекламодателям примерно 178 триллионов раз, а Google только в одних Европе и США делится ими 70 миллиардов раз в день.

Расследование показывает, что информацию о пользователях из США Google поставляет пяти тысячам организаций.

В каждом профиле человека есть специальные отметки, например "проблемы с законом", "тревожные расстройства" или даже "поддержка насилия".

Обозреватель Bloomberg Парми Олсон говорит, что каждое открытие программы на смартфоне или странице сайта становится началом "торгов" за внимание человека. Устройство передает информацию о нем третьим лицам для показа таргетированной рекламы – побеждает компания, которая заплатит за это больше других.

Продажа личных данных Bloomberg сравнивает с загрязнением воздуха, при котором все пользователи "окружены плотным смогом". А существование такой торговли делает возможной угрозу перехвата информации и ее передачи мошенникам.

Отмечается, что в дальнейшем ситуация только усугубится из-за роста популярности умных устройств: сведения передают не только смартфоны, но и смарт-колонки, браслеты для фитнеса, часы и множество других устройств.