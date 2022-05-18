Google сливает личные данные пользователей тоннами, – Bloomberg
Источник:Bloomberg
Пожалуй, не проходит ни одного месяца, чтобы СМИ не писали о передаче данных пользователей третьим лицам и организациям компаниями Google, Facebook или другими. Очередь снова за Google.
Издание отмечает, что интернет-гигант передает рекламодателям личную информацию о пользователях "в поразительных масштабах". Данные якобы отправляются десятки миллиардов раз в день – гораздо чаще, чем у других подобных компаний.
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Что известно
- Согласно источнику, только с января по конец марта Google заработала 68 миллиардов долларов. Причем 54 миллиарда долларов из этой суммы составил доход именно от рекламы.
- Различные сторонние компании получают от техногиганта, которому принадлежит большое количество сервисов, в том числе самая популярная в мире поисковая система, информацию о местонахождении, привычках, просмотренных страницах и покупках пользователей.
- По данным Ирландского совета за гражданские свободы, ежегодно рекламные платформы передают информацию рекламодателям примерно 178 триллионов раз, а Google только в одних Европе и США делится ими 70 миллиардов раз в день.
- Расследование показывает, что информацию о пользователях из США Google поставляет пяти тысячам организаций.
- В каждом профиле человека есть специальные отметки, например "проблемы с законом", "тревожные расстройства" или даже "поддержка насилия".
Обозреватель Bloomberg Парми Олсон говорит, что каждое открытие программы на смартфоне или странице сайта становится началом "торгов" за внимание человека. Устройство передает информацию о нем третьим лицам для показа таргетированной рекламы – побеждает компания, которая заплатит за это больше других.
Продажа личных данных Bloomberg сравнивает с загрязнением воздуха, при котором все пользователи "окружены плотным смогом". А существование такой торговли делает возможной угрозу перехвата информации и ее передачи мошенникам.
Отмечается, что в дальнейшем ситуация только усугубится из-за роста популярности умных устройств: сведения передают не только смартфоны, но и смарт-колонки, браслеты для фитнеса, часы и множество других устройств.