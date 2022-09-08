Google провела совещание, на котором решила уменьшить количество совещаний
Источник:BusinessInsider
В ходе ежемесячной встречи, состоявшейся первого сентября, Google объявила о нескольких изменениях, направленных на повышение производительности сотрудников и оптимизацию создания продуктов, пытаясь "упростить компанию".
Генеральный директор Сундар Пичаи объявил, что Google работает в "сложной макроэкономической среде" и сказал сотрудникам, что это возможность "глубоко подумать об изменениях", которые компания должна внести. Аудиозапись встречи попала в руки журналистов.
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Что изменится в Google
- Прежде всего руководство собирается сократить количество так называемых OKR – целей и ключевых результатов. Это системы установки и достижения целей, которые используют Google и другие технологические компании. Их количество урежут на треть.
- Кроме того, будет сокращено количество "ненужных встреч", что поможет сотрудникам лучше управлять своими календарями.
Эти изменения являются следствием проведенного ранее опроса, в рамках которого пытались найти способы улучшить концентрацию и эффективность внутри компании. Пичаи сказал, что сотрудники прислали более 6000 ответов и больше всего их было вокруг внутренних систем и программ Google, давно вызывающих разочарование среди команды.
Еще одной просьбой было введение новых работников и улучшение их обучения. Неясно, выполнит ли компания это, ведь раньше она наоборот собиралась замедлить темпы найма на работу, а затем вообще объявила двухнедельную паузу.