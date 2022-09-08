Генеральный директор Сундар Пичаи объявил, что Google работает в "сложной макроэкономической среде" и сказал сотрудникам, что это возможность "глубоко подумать об изменениях", которые компания должна внести. Аудиозапись встречи попала в руки журналистов.

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Что изменится в Google

Прежде всего руководство собирается сократить количество так называемых OKR – целей и ключевых результатов . Это системы установки и достижения целей, которые используют Google и другие технологические компании. Их количество урежут на треть.

. Это системы установки и достижения целей, которые используют Google и другие технологические компании. Их количество урежут на треть. Кроме того, будет сокращено количество "ненужных встреч", что поможет сотрудникам лучше управлять своими календарями.

Специально для этого Сундар Пичаи представил для работников новый ресурс под названием "Meeting Refactor", чтобы помочь им понять, является ли совещание абсолютно необходимым, и как сделать его более эффективным.

Эти изменения являются следствием проведенного ранее опроса, в рамках которого пытались найти способы улучшить концентрацию и эффективность внутри компании. Пичаи сказал, что сотрудники прислали более 6000 ответов и больше всего их было вокруг внутренних систем и программ Google, давно вызывающих разочарование среди команды.

Еще одной просьбой было введение новых работников и улучшение их обучения. Неясно, выполнит ли компания это, ведь раньше она наоборот собиралась замедлить темпы найма на работу, а затем вообще объявила двухнедельную паузу.