Компания Google поделилась новостью о расширении функциональности своей поисковой системы. Благодаря нововведению пользователи смогут получать больше информации о сайтах, посещаемых из поисковой выдачи, еще до момента их открытия.

Источник: Google Blog

Google интегрировала дополнительную кнопку рядом с поисковой ссылкой на сайт. Нажав на нее, пользователи смогут узнать, какое содержание встречается на ресурсе и совпадает ли поисковый запрос с результатом. Таким образом можно будет принимать решение об открытии веб-страницы заранее.

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Как будет работать новая поисковая функция

В Google отметили, что описание будет формироваться из "Википедии" при его наличии там. Если подходящей статьи не окажется, в карточке будет выводиться информация о первичной индексации сайта, а также другие связанные с ресурсом данные.



Google реализовала новый функционал для улучшения поиска

Когда заработает новая функция

Начиная со 2 февраля 2021 года подобная функциональность становится доступной для результатов поиска на английском языке на территории США. Справочная информация для результатов выдачи будет работать как в десктопных версиях браузера, так и на ноутбуках и смартфонах.