Google сделал новый интерактивный дудл с игрой "Остров Чемпионов"

Очередная дудл-игра "Остров Чемпионов" появилась на главной странице поисковика Google 27 августа. Приурочена эта серия интерактивных дудлов к Паралимпийским играм в Японии.

Doodle Champion Island Games – это серия игр, в которые пользователи поисковика смогут поиграть в течение нескольких недель. Первую игру можно было увидеть 25 августа, вторую – 26.

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Новый дудл от Google – игра "Остров Чемпионов"

Главная героиня игры – кошка Лаки ("Счастливица"). Она исследует Остров Чемпионов в интерактивном дудле.

Это мир, наполненный семью спортивными мини-играми, легендарными соперниками, десятками смелых дополнительных квестов, бонусных уровней и тому подобным.

А все для чего? Чтобы побеждать чемпионов! А заодно и собрать семь священных свитков и завершить дополнительные скрытые вызовы по всему острову.

новый игровой дудл создан в партнерстве с токийской анимационной студией STUDIO 4°C! А приурочен он к Паралимпийским играм, которые проходят в Японии прямо сейчас.

Презентационный клип серии игр "Остров Чемпионов": смотрите видео

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