Doodle Champion Island Games – это серия игр, в которые пользователи поисковика смогут поиграть в течение нескольких недель. Первую игру можно было увидеть 25 августа, вторую – 26.
Напомним Google посвятил 30-летию Независимости Украины праздничный дудл
Новый дудл от Google – игра "Остров Чемпионов"
Главная героиня игры – кошка Лаки ("Счастливица"). Она исследует Остров Чемпионов в интерактивном дудле.
- Это мир, наполненный семью спортивными мини-играми, легендарными соперниками, десятками смелых дополнительных квестов, бонусных уровней и тому подобным.
А все для чего? Чтобы побеждать чемпионов! А заодно и собрать семь священных свитков и завершить дополнительные скрытые вызовы по всему острову.
Презентационный клип серии игр "Остров Чемпионов": смотрите видео
К слову Украинцы во второй день Паралимпиады завоевали одну медаль: итоги 26 августа