Что изменилось в приложениях Workspace
Прежде всего следует сказать, что Google вернула возможность использования чатов в Gmail. Вскоре многие пользователи Workspace смогут оценить изменения в Gmail, а также сервисах "Документы" и "Чаты". Их будет проще интегрировать в одну вкладку.
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Например, чаты можно легко сдвинуть влево, чтобы основную часть рабочего пространства занимала электронная таблица. Новые возможности основаны на концепции "умных полотен", в рамках которой Google объединяет различные приложения. Google также объявила, что этим летом "будет запущен упрощенный и гибкий пользовательский интерфейс" в Spaces, приложения для обмена сообщениями и файлами от компании Google.
Новый тариф для пользователей и компаний
Разработчики объявили о запуске нового тарифа для взаимодействия с Workspace. Речь идет о подписке Google Workspace Individual, в рамках которой за 10 долларов в месяц пользователи могут получить доступ к дополнительным инструментам без необходимости создания собственного домена.
Также стало известно, что в сентябре будет запущено прогрессивное веб-приложение Workspace, за счет чего инструменты станут более похожими на полноценные настольные программы.
Преимущества для корпоративных пользователей
Корпоративные клиенты получат больше возможностей для повышения уровня безопасности при взаимодействии с Workspace. Например, появится поддержка использования шифрования данных на стороне клиента, возможность добавления дополнительных доверительных правил для различных файлов, хранящихся в облаке Google.