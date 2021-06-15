Что изменилось в приложениях Workspace

Прежде всего следует сказать, что Google вернула возможность использования чатов в Gmail. Вскоре многие пользователи Workspace смогут оценить изменения в Gmail, а также сервисах "Документы" и "Чаты". Их будет проще интегрировать в одну вкладку.

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Например, чаты можно легко сдвинуть влево, чтобы основную часть рабочего пространства занимала электронная таблица. Новые возможности основаны на концепции "умных полотен", в рамках которой Google объединяет различные приложения. Google также объявила, что этим летом "будет запущен упрощенный и гибкий пользовательский интерфейс" в Spaces, приложения для обмена сообщениями и файлами от компании Google.

Новый тариф для пользователей и компаний

Разработчики объявили о запуске нового тарифа для взаимодействия с Workspace. Речь идет о подписке Google Workspace Individual, в рамках которой за 10 долларов в месяц пользователи могут получить доступ к дополнительным инструментам без необходимости создания собственного домена.

Также стало известно, что в сентябре будет запущено прогрессивное веб-приложение Workspace, за счет чего инструменты станут более похожими на полноценные настольные программы.

Преимущества для корпоративных пользователей

Корпоративные клиенты получат больше возможностей для повышения уровня безопасности при взаимодействии с Workspace. Например, появится поддержка использования шифрования данных на стороне клиента, возможность добавления дополнительных доверительных правил для различных файлов, хранящихся в облаке Google.

Стоит отметить, что Workspace быстро обновляется в течение последних месяцев и регулярно получает новые функции и инструменты. Это может говорить о том, что Google намерен активнее конкурировать с Microsoft в сфере облачных платформ для совместной работы. Компания прибегает к более тесной интеграции сервисов, делая их более удобными для пользователей.